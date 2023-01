Flash - wyciek zdradza złoczyńcę filmu. Fani komiksów nie są zadowoleni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wyciek grafiki przedstawiającej figurki z filmu The Flash potwierdza, że głównym czarnym charakterem będzie znany z komiksów Dark Flash. To trochę zbulwersowało fanów DC, ponieważ historia inspiruje się komiksowym Flashpointem, a w nim złoczyńcą jest Reverse Flash, który zabił matkę Barry'ego. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ta postać w ogóle się w tym filmie nie pojawia. Na ten moment nie wiadomo, kim będzie Dark Flash w filmie i jakie będą jego motywacje. W spekulacjach jednak wszyscy zakładają, że to może być kolejny Barry Allen z alternatywnego świata równoległego.

Flash - złoczyńca na grafice

Potwierdzono autentyczność grafiki, bo właściciel praw, czyli firma robiąca figurki masowo usuwa ją z mediów społecznościowych.

https://twitter.com/DcversoMidias/status/1616131994815021087

Wiemy, że w filmie pojawią się dwie wersje Barry'ego Allena. Jednak spekulowano, że drugi będzie jego alternatywną wersją z uwagi na koncept multiwersum, ale podpisany jest on na grafice słowami "młody Barry", więc tym samym potwierdza się informacja z wycieku fabuły o tym, że jest to jego wersja z przeszłości, gdy starszy Barry skaczę w czasie, by uratować matkę.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku tylko w kinach.

fot. materiały prasowe

Flash - wyciek fabuły