Flash - easter eggi z teasera filmu. Keaton, Reverse-Flash, Jay Garrick i inne

fot. Warner Bros

The Flash to szykowane przez Warner Bros. widowisko o przygodach tytułowego bohatera. W czasie wirtualnego wydarzenia DC FanDome, na którym promowano projekty oparte na komiksach DC, odbył się również panel widowiska o Szkarłatnym Sprinterze. Na nim zaprezentowano pierwszy oficjalnym teaser filmu. Materiał zawierał sporo easter eggów, które postanowiliśmy dla Was zgromadzić w galerii. Znajdziecie między innymi nawiązania do komiksów o Flashu i postaci tajemniczego złoczyńcy.

Szczegóły dotyczące fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że produkcja wprowadzi element multiwersum, a Szkarłatny Sprinter spotka na swojej drodze w produkcji inną wersję siebie, dwóch Batmanów i Supergirl. Co ciekawe, według plotek głównym czarnym charakterem ma być zły Barry Allen.