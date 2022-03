Riverdale, Kung-Fu, Superman i Lois i inne. Nowe sezony dla 7 seriali

fot. The CW

Amerykańska telewizja The CW zazwyczaj zamawia nowe sezony seriali w styczniu, ale tym razem kazali czekać fanom aż do marca. Według Deadline spowodowane było to nowym właścicielem telewizji - grupą Nexstar. Chcieli mieć wpływ na to, co zostanie przedłużone. Do tego osoby decyzyjne musiały wziąć pod uwagę inne czynniki, niż oglądalność w stacji The CW; ważne były prawa do streamingu na całym świecie.

Flash, Kung-Fu i inne - będą nowy sezony

Nowe sezony dostaną następujące seriale:

W przypadku najdłuższych seriali są spekulacje, że mogą to być finałowe sezony, ale na ten moment nie ma na ten temat żadnych konkretnych informacji.

Na decyzją o losie czekają jeszcze seriale. 4400, Naomi, Legends of Tomorrow, Dynastia, Charmed, Legacies, Batwoman oraz All American: Homecoming. O tym, czy nowości dostaną 2. sezon dowiemy się najpóźniej do końca kwietnia.

