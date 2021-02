Flash - oto najpotężniejszy strój herosa w historii. Wally West zabija

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W DC trwa wydarzenie Future State, pokazujące nam przyszłe losy uniwersum. Jedna z odsłon eventu poświęcona jest całej Rodzinie Flasha; nie dość, że Barry Allen musi mierzyć się w tej opowieści z tragicznymi zdarzeniami w swoim życiu, to jeszcze szykuje teraz najpotężniejszy strój w historii - i to do walki z zaskakującym przeciwnikiem.

Seria Future State: The Flash rozpoczęła się od ujawnienia faktu, że jeden z Jeźdźców Apokalipsy, Głód, wyrwał się z więzienia w Mocy Szybkości, by później opętać Wally'ego Westa. To właśnie dlatego ten ostatni rozpoczął śmiertelną krucjatę przeciwko innym sprinterom, zabijając już m.in. Impulse'a i Jaya Garricka. Położenie Barry'ego Allena i jego kompanów jest nie do pozazdroszczenia. Szkarłatny Sprinter w swojej przyszłej wersji wpadł jednak na nietypowy pomysł...

Wraz z sojusznikami zaczął systematycznie przejmować bronie należące do tej pory do złoczyńców, z którymi toczył wielokrotne boje. Gromadząc choćby bronie Kapitana Colda i Heat Wave'a, bumerangi Kapitana Bumeranga, hełm Thinkera i narzędzia Trickstera, postanowił je połączyć razem w ramach jednego kostiumu.

Tak uzbrojony Allen w kolejnym etapie opowieści zmierzy się z Westem i kontrolującym jego umysł i ciało Głodem. Spójrzcie sami:

Future State: The Flash #2 - plansze

Warto na koniec dodać, że w świecie przyszłości Barry Allen - przynajmniej na razie - nie dysponuje swoją mocą szybkości.