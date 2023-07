Flash - nowa usunięta scena. Bohater odnajduje kostium Supergirl

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

Zaledwie miesiąc po premierze kinowej, Flash ma pojawić się na serwisach VOD. Najpierw będzie dostępny do kupienia, a później trafi na platformę HBO Max. DC zdecydowało się również dodatkowo wypuścić usuniętą scenę z filmu.

Flash – nowa usunięta scena

W kinowej wersji, nigdy nie zobaczyliśmy, jak Kara Zor-El odzyskuje swój kostium Supergirl po uwolnieniu z celi przez Scarlet Speedster, młodszego Barry’ego Allena i Batmana. Jednakże, usunięta scena przedstawia Flasha przechodzącego przez ścianę bunkra, gdzie odkrywa kostium Kary. Ponieważ bohaterowie wciąż wierzą, że są tam, aby ocalić Supermana, Barry II jest trochę zdziwiony rozmiarem kostiumu. Zobaczcie:

Flash – fatalny wynik w box office

Po katastrofalnej sprzedaży box office, niedawno potwierdzono, że film będzie kosztował Warner Bros. Discovery 200 milionów dolarów po uwzględnieniu kosztów budżetowych i marketingowych. To potencjalnie mogłoby uczynić Flasha największą klapą w 100-letniej historii studia.

Flash – o czym jest?

Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Kiedy jednak próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Barry zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod powraca i grozi powszechnym zniszczeniem. W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba że Barry przekona do przerwania emerytury zupełnie innego Batmana i uratuje uwięzionego Supermana, również nie takiego, jakiego się spodziewa. Jedyną nadzieją Barry’ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie. Tylko czy ostateczne poświęcenie wystarczy do przywrócenia dawnego biegu wydarzeń?