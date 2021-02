Flash przyszłości stracił ciało. Tak, niebieski duch na grafice to Barry Allen

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Informowaliśmy Was już, że w zeszycie Future State: The Flash #2 tytułowy bohater miał zetrzeć się z jednym z Jeźdźców Apokalipsy, Głodem, niezwykle potężnym bytem, który opanował ciało Wally'ego Westa. To właśnie pod wpływem działania antagonisty młodszy ze Szkarłatnych Sprinterów zabił Wallace'a Westa, Jaya Garricka, Impulse'a i najprawdopodobniej uznawaną obecnie za zaginioną Iris West. Z kolei sam Barry Allen na pojedynek z tak wymagającym złoczyńcą szykował strój, będący de facto połączeniem najsłynniejszych broni jego przeciwników.

Przywołany wyżej komiks zadebiutował w USA wczoraj; wiemy już, jak przebiegało starcie Flasha z Głodem. Dzięki bumerangom Kapitana Bumeranga i goglom pryzmatowym Rainbow Raidera Allen zdołał powalić rywala. Przynajmniej tak mu się wydawało - koniec końców czytelnicy dowiedzieli się bowiem, że w rzeczywistości był to stworzony dzięki Mocy Szybkości duplikat Wally'ego.

Barry sięgnął wówczas po broń Kapitana Colda, która miała docelowo oddzielić DNA Głodu od ciała Westa. Misja zakończyła się powodzeniem tylko pozornie; po ujawnieniu, że jego moc tkwi w pożeraniu nadziei, złoczyńca ponownie opanował organizm Wally'ego, na krótką chwilę wypychając Allena poza czas. Przez taki obrót spraw najsłynniejszy Szkarłatny Sprinter uległ dematerializacji, stając się teraz niebieskim, nieśmiertelnym duchem.

Future State: The Flash #2 - plansze

Spadający z palca pierścień Flasha zdołał podnieść Cybeast z Teen Titans - przedmiot jest o tyle ważny, że zawiera cały szereg informacji na temat wszystkich Jeźdźców Apokalipsy.

Z tego samego zeszytu dowiedzieliśmy się również, że śmierć poniósł kolejny ze sprinterów, Max Mercury. Przyczyną jego zgonu była tajemnicza choroba; Barry Allen wierzy, że po świecie rozniósł ją inny z Jeźdźców Apokalipsy.