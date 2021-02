Avengers #42 zmieni genezę Thora - Moc Phoenixa to jego [SPOILER]. Ogromne kontrowersje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel raz po raz szokuje swoich czytelników w wydarzeniu King in Black, jednak wygląda na to, że jeszcze większa bomba nadchodzi z wydawanego równolegle eventu Enter the Phoenix. Jak donosi portal Bleeding Cool, w zeszycie Avengers #42, który ukaże się na amerykańskim rynku 3 lutego, dojdzie do kontrowersyjnej zmiany w genezie Thora. Komiks ujawni bowiem, że Moc Phoenixa, o którą toczą ze sobą bój Mściciele i inne postacie, to w rzeczywistości... matka boga burzy i piorunów, Frigga.

Seria Avengers ze scenariuszem Jasona Aarona już wcześniej pokazywała, że Odyn z nieznanych powodów obdarzył romantycznym uczuciem tę wszechpotężną, kosmiczną siłę. Później Wszechojciec wielokrotnie pokazywany był w sytuacjach, w których opłakiwał utraconą miłość - jak do tej pory nie znaliśmy jednak prawdziwej przyczyny takiego obrotu spraw.

Fani Marvela doskonale wiedzą natomiast, że Frigga począwszy od komiksów z lat 80. jest przedstawiana jedynie jako macocha Thora. Jego prawdziwą matką jest zaś Gaja, bogini Ziemi.

W ostatnim czasie twórcy Domu Pomysłów zupełnie inaczej odnoszą się też do tego, czym naprawdę jest sama Moc Phoenixa. Dawniej łączono ją głównie z jej najsłynniejszą gospodynią, Jean Grey, lecz w serii Aarona zdążono już pokazać genezę tej siły i jej wpływ na szereg postaci na przestrzeni dziejów.

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują, że cały powyższy zabieg mógłby również położyć fundamenty pod wprowadzenie do MCU postaci X-Menów; w tej perspektywie to Frigga/Moc Phoenixa byłaby pomostem pomiędzy światem mutantów i innych istot.

Zobaczcie plansze z poprzednich zeszytów serii, stanowiące trop w kontekście wyjawionych informacji, jak również te z jutrzejszego Avengers #42:

Seria "Avengers" Jasona Aarona - plansze