Flash - tak wygląda filmowa Supergirl. Wideo z planu potwierdza zmiany

fot. CBS

19 czerwca 2021 roku reżyser Flasha Andy Muschietti pokazał fragment kostiumu Supergirl z emblematem na klatce piersiowej. Wówczas widzieliśmy istotną zmianę z dodaniem czerwieni na ramionach. Nowe materiały z planu pokazują Sashę Calle w roli Supergirl z większej odległości, ale to wystarczy, by przyjrzeć się nowościom w kostiumu. Widzimy, że kostium jest niebieski w odcieniu tego, który ma Henry Cavill, ale jest widoczna wspomniana czerwień na ramionach. Mamy jednak potwierdzenie spekulacji z fryzurą Supergirl, które narosły po publikacji zdjęcia przez aktorkę na Instagramie: ta superbohaterka nie będzie mieć długich blond włosów, jak przeważnie jest ukazywana, ale krótkie czarne włosy.

Supergirl - Sasha Calle w kostiumie Supergirl

https://twitter.com/DCverso1/status/1406284718124015617

https://twitter.com/UpdatedDC/status/1406337771388784643

https://twitter.com/UpdatedDC/status/1406287985088282626

Tak swego czasu aktorka zapowiedziała fryzurę Supergirl.

Ciekawe jest to, że na jednym ze zdjęć widzimy autobus z wizerunkiem Wonder Woman. Według doniesień to jest fotka z planu, nie z rzeczywistości promującej film z superbohaterką.

W obsadzie filmu są Ezra Miller (Flash), Ben Affleck (Batman), Michael Keaton (Batman), Sacha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons (Iris West), Marbiel Verdu (Nora Allen) oraz Ron Livingston (Henry Allen).

Flash - premiera 4 listopada 2022 roku.