Flash - tak wygląda kostium Supergirl. Jest ciekawa zmiana

Źródło: DC

Andy Muschietti wie, jak budować szum wokół swojego filmu The Flash na długo przed premierą. Choć aktywnie pracuje na planie superprodukcji, stara się co jakiś czas wrzucać smaczki na Instagrama, by tworzyć atmosferę oczekiwania. Tak już wrzucał fragmenty kostiumów Flasha i Batmana z 1989 roku w wykonaniu Michaela Keatona, Tym razem po raz pierwszy pokazał kostium kinowej Supergirl, w którą wcieli się Sasha Calle.

Na zdjęciu widzimy, że choć wizualny styl kostiumu jest utrzymany w podobnym klimacie co strój Henry'ego Cavilla, to jest dostrzegalna istotna zmiana - też w stosunku do tego, co nosi serialowa Supergirl. Widzimy, że czerwień kostiumu zaczyna się o wiele wcześniej ponad klatką piersiową i kultowym znakiem. Najpewniej twórcy mają też świadomość, że musza odróżnić jakoś superbohaterkę od jej filmowego kuzyna Kal-Ela oraz od serialowej odpowiedniczki.

Tak zwizualizował ten kostium Boss Logic na swojej fanowskiej grafice.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1406155557828919297

Na razie nie wiadomo, kiedy dostaniemy pełnoprawne zdjęcia bohaterów w kostiumach, ale możemy założyć, że Muschietti pokaże coś na DC Fandome. Wirtualna impreza zaplanowana jest na październik 2021 roku.

Flash - premiera w 2022 roku.