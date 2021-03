Flash - co w kolejnym odcinku 7. sezonu? [ZDJĘCIA I WIDEO]

The CW

9 marca na antenie stacji The CW zadebiutuje 2. odcinek 7. sezonu serialu Flash. Został on zatytułowany The Speed of Thought. W nim Barry nagle zyskuje zdolność bardzo szybkiego myślenia. Chce wykorzystać swój dar, aby uratować Iris. Allen jest zachwycony swoją nową mocą, jednak Cisco nie chce jej ufać. Tymczasem Eva musi zmierzyć się z wstrząsającą prawdą. W sieci zadebiutował zwiastun tego epizodu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie odcinka znajdują się między innymi Grant Gustin, Candice Patton, Carlos Valdes oraz Efrat Dor.

Zadebiutowały również zdjęcia z odcinka:

W 7. sezonie serialu Barry i Team Flash będą musieli zmierzyć się z Mirror Masterem 2.0, którym jest Eva McCulloch. Ponadto bohaterowie nadal szukają sposobu na uratowanie Iris z Mirrorverse. W sezonie ma pojawić się również prawdziwy Godspeed.