Superman i Lois - materiały promujące nadchodzące odcinki serialu The CW

The CW

Superman i Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład Arrowverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch. Mamy informację dotyczącą liczby widzów przed telewizorami w USA podczas premiery odcinka This Is Us. Powrót Supermana na mały ekran zebrał 1,71 miliona widzów, co jest największym wynikiem seriali The CW i DC od czasów Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, odcinka łączącego wszystkie seriale w ramach produkcji Flash w grudniu 2019 roku.

Opublikowano zdjęcia do drugiego odcinka zatytułowanego Heritage. Epizod zadebiutuje we wtorek 2 marca na The CW. Rodzina Kentów będzie dostosowywać się do życia w Smallville. Zaszły jednak spore zmiany w miasteczku, więc przed bohaterami dużo pracy. Zobaczcie zdjęcia oraz spot:

Superman i Lois - sezon 1, odcinek 2

W sieci zaprezentowano także zdjęcia z trzeciego odcinka zatytułowanego The Perks of Not Being a Wallflower. Epizod zadebiutuje 9 marca na The CW. Materiały promujące wskazują, że bohaterami w centrum wydarzeń będą Jonathan i Jordan, synowie Clarka i Lois. Zobaczcie: