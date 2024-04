Fleabag - Andrew Scott do fanów: "Zróbcie coś lepszego ze swoim życiem"

fot. Amazon

Andrew Scott wystąpił w 2. sezonie Fleabag jako ksiądz, w którym tytułowa bohaterka się zauroczyła. 5 lat później, wielu widzów wciąż zachwyca się jego postacią oraz serialem. Podczas rozmowy z Entertainment Weekly, aktor odniósł się do tego w żartobliwy sposób.

- Wyjdźcie na zewnątrz i zaczerpnijcie świeżego powietrza. Przestańcie oglądać. Przestańcie płakać w swoich pokojach z zasłoniętymi żaluzjami. Zróbcie coś lepszego ze swoim życiem. To świetny serial, wszyscy go uwielbiamy, ale proszę was, weźcie się w garść.

Fleabag - fabuła, obsada, gdzie oglądać?

Fleabag to brytyjski serial telewizyjny, który jest koprodukcją BBC Three z Amazon Studios. Phoebe Waller-Bridge jest twórczynią oraz scenarzystką produkcji, w której jednocześnie wystąpiła jako tytułowa bohaterka. Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.

Do obsady należą także Sian Clifford, Olivia Colman, Bill Paterson, Brett Gelman, Hugh Skinner, Hugh Dennis, Ben Aldridge oraz Jenni Richardson.

Serial dostępny na platformie Amazon Prime Video.