Florence Pugh była niewystarczająca? Na początku kariery przełożeni chcieli zmienić jej wygląd

Florence Pugh to aktorka, która w ostatnich latach stała się bardzo rozpoznawalna. Zagrała w takich produkcjach jak Małe kobietki, Midsommar. W biały dzień, Hawkeye, Czarna Wdowa i Nie martw się, kochanie, a w 2023 roku ponownie zobaczymy ją na dużym ekranie w drugiej części Diuny. Choć zdobyła uznanie widzów i krytyków, to nie zawsze było tak kolorowo. Artystka wspomina, że na wczesnym etapie jej kariery w Hollywood, gdy zdobyła rolę gwiazdy pop w odcinku pilotowym serialu telewizyjnego, jej szefostwo próbowało zmienić jej wygląd.

Florence Pugh czuła, że popełniła ogromny błąd

Aktorka powiedziała podczas rozmowy z The Telegraph:

Te wszystkie rzeczy, które próbowali we mnie zmienić - niezależnie czy chodziło o moją wagę, wygląd, kształt twarzy czy brwi - to nie było to, co chciałam robić. Nie była to także branża, w której chciałam pracować. Myślałam, że przemysł filmowy będzie przypominać moje doświadczenia podczas kręcenia The Falling, ale pomyliłam się. I czułam, że popełniłam ogromny błąd.

Florence Pugh - co sprawiło, że znów zakochała się w kinie?

Odcinek pilotażowy nie został zrealizowany i Florence Pugh czuła, że to koniec jej kariery. Jednak po powrocie do Anglii poszła na przesłuchanie do Lady M., dzięki której ponownie zakochała się w kinie.

To było kino, które dawało przestrzeń na to, by mieć swoje zdanie i być głośnym. Pozostałam przy tym. Myślę, że ludzie z branży rozrywkowej mają za duże przyzwolenie na to, by popychać ludzi na prawo i lewo. Miałam szczęście, że jako dziewiętnastolatka odkryłam, jaką artystka chciałabym być.