Forspoken z kategorią wiekową. Premiera gry raczej nie jest zagrożona

fot. Square Enix

Nie tak dawno temu pojawiły się plotki mówiące o tym, że październikowa data premiery Forspoken może ulec zmianie i tytuł może zostać opóźniony, by zrobić miejsce pod Final Fantasy 16. Dziś możemy powiedzieć, że wydaje się to mało prawdopodobne i na FF16 trzeba będzie poczekać dłużej. Forspoken bowiem właśnie otrzymało kategorię wiekową od PEGI, co sugeruje, że produkcja jest już blisko debiutu.

W tej nadchodzącej grze RPG akcji poznajemy wyprawę Frey, młodej mieszkanki Nowego Jorku, która przenosi się do przepięknej i okrutnej krainy o nazwie Athia. Dziewczyna, szukając drogi do domu, musi skorzystać z nowoodkrytych magicznych zdolności, aby przemierzać ogromne przestrzenie, walczyć z potwornymi stworami i pokonać potężne przywódczynie, zwane Tantami.

Tytuł od PEGI otrzymał kategorię wiekową 18, a w uzasadnieniu decyzji możemy przeczytać, że jest to podyktowane licznymi wulgaryzmami, przemocą i nawiązaniem do samobójstw.

Według planów w nowego RPG od Square-Enix zagramy 11 października na PS5 i PC.