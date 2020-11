Fortnite – abonament Disney+ w zamian za korzystanie z mikrotransakcji

Źródło: Epic Games

Disney postanowił przyciągnąć do swojej platformy VoD nowe grono wiernych klientów gotowych do regularnego opłacania abonamentu. Firma wyszła z założenia, że skoro część graczy wydaje małą fortunę na cyfrowe dobra w tytułach free to play, równie dobre mogą zainteresować się subskrypcją serwisu filmowego. Tak narodziła się umowa partnerska, dzięki której opłaty mikrtotransakcyjne w Fortnite mogą zaowocować darmowym abonamentem do Disney+.

Zasady promocji wydają się dość proste. Wszyscy gracze, którzy od 6 listopada do końca 2020 roku kupią V-Bucksy albo jakikolwiek cyfrowy przedmiot, będą mogli odebrać kod uprawniający do korzystania z Disney+ przez dwa miesiące za darmo. Kupony można wykorzystać od 10 listopada do końca stycznia 2021 roku, a promocja dostępna wyłącznie w wybranych krajach, w których oficjalnie zadebiutował Disney+. Niestety, Polski nie ma w tym gronie.

Organizatorzy akcji zastrzegają także, że z darmowej subskrypcji nie mogą skorzystać dotychczasowi klienci serwisu, promocja skierowana jest do nowych użytkowników. Ponadto ustanowiono limit jednego kodu na jedno konto Fortnite’a.

Zobacz także:

Warunki akcji promocyjnej jasno wskazują, dla kogo jest przeznaczona. Disney liczy na to, że dzięki Fortnite’owi przyciągnie ludzi, którzy dotychczas nie mieli okazji korzystać z platformy. Taka forma reklamy może okazać się niezwykle skuteczna, wszak jest nakierowana na użytkowników skorych do płacenia za dodatki do darmowej gry. Dwa darmowe miesiące mogą okazać się wystarczającą zachętą, aby na dłużej związali się z nową platformą cyfrowej rozrywki.