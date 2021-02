FPS Boost poprawi płynność starszych gier odpalanych na Xboksie Series X|S

Źródło: Microsoft

Debiut Xboxa Series X|S nie odciął graczy od tytułów zakupionych na poprzednią generację. Wręcz przeciwnie, ich żywot został wydłużony, a działanie poprawione m.in. za sprawą potencjału nośników SSD, które zauważalnie skróciły czasy ładowania. Ale na tym nie koniec, gdyż Microsoft właśnie wdrożył do Series X|S kolejną istotną funkcję – tryb FPS Boost poprawiający płynność starszych produkcji.

Dodatkowa moc obliczeniowa nowego Xboxa w końcu zostanie w pełni wykorzystana w tytułach z poprzedniej generacji. Dzięki FPS Boost sprzęt będzie w stanie podwoić, a w niektórych przypadkach nawet czterokrotnie zwiększyć płynność gier, zapewniając przy okazji stabilny klatkaż. I choć technologia ta nie zostanie automatycznie wprowadzona do wszystkich tytułów, to tam, gdzie uda się ją zaimplementować, zauważalnie zwiększy przyjemność z zabawy.

Pierwsze tytuły, które skorzystają z FPS Boosta to Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 oraz Watch Dogs 2. Microsoft zapowiedział, że liczba gier kompatybilnych z tą technologią będzie stale rosnąć, a na wiosnę do menu zarządzania poszczególnymi tytułami korporacja wprowadzi sekcję kompatybilności. Za jej pośrednictwem będziemy mogli aktywować zarówno FPS Boost, jak i Auto HDR. To od gracza będzie zależało, czy zechce zagrać w tytuły z Xboxa One w ich oryginalnej, czy też ulepszonej odsłonie.

FPS Boost dostępny jest także dla tytułów dystrybuowanych w ramach pakietu Xbox Game Pass, dzięki czemu nie trzeba kupować starszych gier, aby sprawdzić, jak technologia sprawdza się w praktyce. Zwłaszcza że dwa spośród wymienionych tytułów, New Super Lucky’s Tale oraz Sniper Elite 4, już teraz dostępne są w ramach subskrypcji.

A jak dokładnie aktywacja FPS Boosta wpłynie na płynność gier? W przypadku New Super Lucky’s Tale twórcom udało się podbić frame rate do 120 klatek, zaś posiadacze Xboxa Series S będą mogli zagrywać się w UFC 4 przy płynnych 60 klatkach.