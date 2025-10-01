Nowy zwiastun Frankensteina od Guillermo del Toro. Czy to będzie współczesny klasyk?

fot. materiały prasowe

Netflix opublikował pełny zwiastun nadchodzącego kostiumowego widowiska od Guillermo del Toro. To kolejna interpretacja książki o Frankensteinie. Czy produkcja znanego reżysera z gwiazdorską obsadą i imponującym budżetem dorówna poziomem poprzednim adaptacjom? Jest też nowy plakat, który po raz pierwszy odsłania twarz potwora tytułowego bohatera.

Frankenstein - pełny zwiastun

Oto pełny zwiastun Frankensteina od Guillermo del Toro z Oscarem Isaackiem i Jacobem Elordim w rolach głównych:

Premiera w Netflixie 7 listopada 2025 roku. Opublikowano też nowy plakat filmu, na którym po raz pierwszy widać twarz potwora.

Frankenstein - fabuła, obsada, reżyseria, premiera

Książka Mary Shelley, na podstawie której powstał film, opowiada o Victorze Frankensteinie, genialnym, ale egoistycznym naukowcu, który postanowił w ramach potwornego eksperymentu stworzyć człowieka. Szybko okazuje się jednak, że będzie to miało tragiczne skutki zarówno dla twórcy, jak i jego dzieła.

Guillermo del Toro zajmuje się scenariuszem, reżyserią i produkcją. W głównych rolach wystąpią Oscar Isaac (Moon Knight, Sceny z życia małżeńskiego) jako naukowiec Victor Frankenstein i Jacob Elordi (Saltburn, Euforia, The Kissing Booth) jako Frankenstein. W obsadzie są też Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery.

Warto pamiętać, że to nie pierwszy projekt Guillermo del Toro dla Netflixa. Artysta stworzył już dla platformy serial Gabinet osobliwości.

