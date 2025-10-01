Reklama
Nowy zwiastun Frankensteina od Guillermo del Toro. Czy to będzie współczesny klasyk?

Premiera nowego filmu o Frankensteinie od Netflixa i w reżyserii Guillermo del Toro już za nieco ponad miesiąc. Z tej okazji zaprezentowano oficjalny, pełny zwiastun. Czy o tym horrorze kostiumowym będzie się długo mówiło?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Frankenstein 
netflix zwiastun guillermo del toro
Zdjęcie promujące film Frankenstein fot. materiały prasowe
Netflix opublikował pełny zwiastun nadchodzącego kostiumowego widowiska od Guillermo del Toro. To kolejna interpretacja książki o Frankensteinie. Czy produkcja znanego reżysera z gwiazdorską obsadą i imponującym budżetem dorówna poziomem poprzednim adaptacjom? Jest też nowy plakat, który po raz pierwszy odsłania twarz potwora tytułowego bohatera.

Frankenstein - pełny zwiastun

Oto pełny zwiastun Frankensteina od Guillermo del Toro z Oscarem Isaackiem i Jacobem Elordim w rolach głównych:

Premiera w Netflixie 7 listopada 2025 roku. Opublikowano też nowy plakat filmu, na którym po raz pierwszy widać twarz potwora.

Frankenstein - fabuła, obsada, reżyseria, premiera

Książka Mary Shelley, na podstawie której powstał film, opowiada o Victorze Frankensteinie, genialnym, ale egoistycznym naukowcu, który postanowił w ramach potwornego eksperymentu stworzyć człowieka. Szybko okazuje się jednak, że będzie to miało tragiczne skutki zarówno dla twórcy, jak i jego dzieła. 

Guillermo del Toro zajmuje się scenariuszem, reżyserią i produkcją. W głównych rolach wystąpią Oscar Isaac (Moon Knight, Sceny z życia małżeńskiego) jako naukowiec Victor Frankenstein i Jacob Elordi (Saltburn, Euforia, The Kissing Booth) jako Frankenstein. W obsadzie są też Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley i Christian Convery.

Warto pamiętać, że to nie pierwszy projekt Guillermo del Toro dla Netflixa. Artysta stworzył już dla platformy serial Gabinet osobliwości.

TOP 10 filmów Guillermo del Toro

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Frankenstein 
netflix zwiastun guillermo del toro
