Frasier - trwają pracę nad wznowieniem serialu. Aktorka potwierdza

W listopadzie Kelsey Grammer, znany z roli doktora Frasiera Crane’a w amerykańskich sitcomach Zdrówko i poświęconym tej postaci spin-offie, powiedział, że wznowienie wkrótce wystartuje. Kilka miesięcy przed wstrzymaniem przemysłu telewizyjnego i filmowego (pandemia), Grammer spodziewał się, że Frasier lada moment zostanie "przywrócony do życia" - filmowanie miało rozpocząć się wiosną 2020 roku.

Dużo się o tym mówi. Myślę, że coś się dzieje, ale nie wiem dokładnie, co to jest. Niemniej jednak prace trwają - powiedziała w nowym wywiadzie aktorka Peri Gilpin, w serialu Frasier wcielająca się w Roz Doyle.

Jeszcze podczas występu w In Depth z Grahamem Bensingerem, Grammer był pewien, że kontynuacja Frasiera nadejdzie.

Zobaczymy, jak ludzie na to zareagują - to nie wystartuje w tym samym miejscu. To nie będzie w Seattle. I to nie będzie ten sam Frasier. To będzie jego nowa wersja i mam nadzieję, że ludziom się spodoba. Myślę, że to będzie zabawne. Jego poszukiwania miłości wciąż trwają.