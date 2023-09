Frasier – zwiastun nowego serialu. To sequel hitu z lat 90.

fot. Paramount+

Blisko dwie dekady czekaliśmy na ponowne spotkanie z bostońskim specjalistą. W tej roli znowu Kelsey Grammer, a u jego boku znaleźli się: Jack Cutmore-Scott, Nicholas Lyndhurst, Toks Olagundoye, Jess Salgueiro, Anders Keith oraz Bebe Neuwirth. Serial złożony jest z 10 odcinków. Zobaczcie pełen humoru zwiastun poniżej.

Frasier - fabuła

Produkcja podąża za Frasierem, który powraca do Bostonu, aby rozpocząć nowy rozdział życia w starym miejscu. Czekają go nowe wyzwania, relacje do stworzenia, ale także stare marzenia, które chciałby w końcu spełnić. Jego głównym celem jest ponowne nawiązanie kontaktu ze swoim synem Freddym. Mężczyzna prowadzi własne życie, jest strażakiem, a powrót jego ojca wywraca dotychczasowy porządek do góry nogami.

Nowy Frasier - zdjęcia

Pierwsze dwa odcinki zadebiutują 12 października na Paramount+. Kolejne pojawiać się będą w każdy czwartek. Dodatkowo, specjalny program zatytułowany Frasier: Inside the Series zostanie wyemitowany 7 października za pośrednictwem CBS, dając fanom zakulisowe spojrzenie na to, jak powstał nowy serial. Półgodzinny odcinek specjalny będzie można obejrzeć dzień później za pośrednictwem Paramount+ oraz na YouTube, Facebooku, Pluto TV i Mixible.