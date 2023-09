Ci aktorzy zrujnowali swoje kariery. Rasizm, masturbacja i seks z uczennicami

fot. materiały prasowe

Co człowiek, to inna historia. A gwiazdy światowego formatu niosą na swoich barkach ciężar najmroczniejszych działań. Wiele aktorów i twórców z branży filmowej wykoleiło się na moralnej ścieżce przez nieakceptowane i bardzo często karalne czyny. Choć niektórym z nich udało się powrócić na właściwe tory, inni nie byli w stanie odbudować dobrego wizerunku. Dziś skupimy się w dużej mierze na tych, którzy przez naganne zachowanie z dnia na dzień przeszli od sławy i sukcesu do absolutnej odrazy.

W poniższej galerii odnajdziecie historie artystów, którzy podjęli nieakceptowane społecznie kroki, krzywdząc niejednokrotnie wiele niewinnych osób. Wokół niektórych historii stworzył się medialny szum, innym zaś udało się uniknąć większego zainteresowania. Sporo aktorów przyznało się do swoich niemoralnych działań, a część z nich stanęła przed sądem. Większości nie udało się powrócić w wielkim stylu. Jednak uwzględniliśmy trzech artystów, którzy pomimo złych czynów, zostali z powrotem przyjęci przez branżę.

Aktorzy, którzy zrujnowali swoje kariery