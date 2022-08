Disney - członkinie ekipy Cudowne lata złożyły oskarżenia. Dotyczą byłej dziecięcej gwiazdy, Freda Savage'a

Fot. Materiały prasowe

Fred Savage był dziecięcą gwiazdą, znaną między innymi z serialu Cudowne lata z 1993 roku. Po latach zajął się reżyserią rebootu The Wonder Years.

Gdy przygotowywał się do pracy nad 9. odcinkiem produkcji ABC, grupa sześciu kobiet z ekipy filmowej złożyła na niego skargę do Disneya, a następnie odbyła rozmowę z dyrektorem działu HR. Były zaniepokojone zachowaniem Freda Savage'a w stosunku do kobiet na planie.

Dochodzenie zaczęło się natychmiast, a artysta został wykluczony z prac nad The Wonder Years. 6 maja pojawiła się wiadomość, że został zwolniony ze stanowiska producenta wykonawczego i reżysera. Rzecznik 20th Television Disneya przytoczył zarzuty o niewłaściwym zachowaniu, jednak nie wchodził w szczegóły.

Page Six doniosło, że źródło bliskie filmowcowi uważa, że Savage zajmuje się autorefleksją, bo wie, że czasem "może być d***iem", ma także wsparcie ze strony przyjaciół i znajomych z ekipy The Wonder Years. Wtedy kobiety, które zgłosiły jego zachowanie, postanowiły skontaktować się z portalem The Hollywood Reporter, by ludzie dowiedzieli się, co złego zrobił.

Zauważyły, że już wcześniej pojawiły się zarzuty pod jego adresem. W 1993 roku oskarżono go o molestowanie seksualne. Członkini ekipy filmowej The Grinder powiedziała, że Fred Savage nieustannie rzucał wulgaryzmami i krzyczał na kobiety z ekipy, a także uderzył ją podczas przymierzania kostiumu. W obu sprawach filmowiec zaprzeczył, a sprawy zostały rozstrzygnięte.

Jeśli chodzi o najnowsze oskarżenia skierowane do Disneya, to dotyczyły nękania słownego i domniemanej napaści na byłego członka ekipy.

Źródła mówiły także o jego niepokojącej relacji z o wiele młodszą kobietą z ekipy filmowej, a także że choć wiele osób poznawało go od dobrej strony, wobec pracowników niższego szczebla zachowywał się gorzej. Najbardziej niepokojące miało być to, że nagle zmieniał się w kompletnie inną osobę, z "martwymi oczami".

The Hollywood Reporter rozpisało się także o sytuacji, w której była członkini ekipy filmowej serialu opowiedziała im o tym, jak nawiązała platoniczną relację z filmowcem, który później zaczął zachowywać się niestosownie i nawet poszedł za nią do damskiej toalety.