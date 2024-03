FUBAR - aktualizacja. Arnold Schwarzenegger zdradził, kiedy rozpoczną się zdjęcia do 2. sezonu

Źródło: materiały prasowe

Jak wiemy, Netflix przedłużył serial FUBAR. Arnold Schwarzenegger, gwiazda produkcji, podzielił się z fanami pierwszą aktualizacją odnośnie postępów na planie. Aktor potwierdził, że zdjęcia do 2. sezonu rozpoczną się już w kwietniu 2024 roku.

Wciąż nie wiadomo jednak, kiedy 2. sezon FUBAR zadebiutuje na Netflixie, ale prawdopodobnie najwcześniej możemy spodziewać się premiery w pierwszym kwartale 2025 roku.

FUBAR - fabuła

Przypominamy, że FUBAR to komediowy serial akcji, który zadebiutował na Netflixie w 2023 roku. W produkcji Arnold Schwarzenegger wcielił się w agenta CIA, który wielkimi krokami zbliżał się do emerytury, ale w drodze do celu stanął mu rodzinny sekret.

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Netflixa:

Gdy ojciec i córka dowiadują się, że oboje są tajnymi agentami CIA, ich zadanie - już i tak ryzykowne - staje się wewnętrznym problemem dysfunkcyjnej rodziny.

Na razie nie ma żadnych informacji na temat fabuły 2. sezonu.

FUBAR - obsada

W 1. sezonie oprócz Arnolda Schwarzeneggera w serialu wystąpili także: Monica Barbaro, Milan Carter, Gabriel Luna, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Barbara Eve Harris, Aparna Brielle, Andy Buckley i Jay Baruchel.

Choć nie wiadomo, ilu członków obsady powróci w 2. sezonie oprócz samego Schwarzeneggera, to biorąc pod uwagę to, jak ważnym wątkiem w serialu jest relacja między ojcem a córką, można założyć, że znów zobaczymy Barbaro.

