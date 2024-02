Fundacja - 3. sezon miał powstawać w Polsce, ale prace zostały wstrzymane. Kłopoty serialu Apple TV+

Apple TV+

Reklama

Jak donosi serwis Deadline, realizacja 3. sezonu serialu Fundacja, jednej z najlepszych emitowanych obecnie produkcji science fiction, ponownie została wstrzymana. Zaplanowane na ten miesiąc zdjęcia, które miały powstać w Polsce i Pradze, ostatecznie nie odbędą się w najbliższym czasie - i to pomimo faktu, że część obsady i członków ekipy stawiła się już w naszym kraju i Czechach. Osobom tym polecono wrócić do domów "do momentu rozwiązania problemów".

Źródła Deadline twierdzą, że przyczyną takiego obrotu spraw są przede wszystkim kwestie budżetowe i te związane z "fizyczną" realizacją opowieści, cokolwiek ukrywa się pod tym stwierdzeniem. Co ciekawe, to już drugi raz, gdy prace nad 3. sezonem Fundacji zostają opóźnione. Rozpoczęto je wiosną zeszłego roku, jednak ekipa po kilku tygodniach była zmuszona przerwać działania z uwagi na rozpoczynające się wówczas strajki scenarzystów i aktorów. Jak do tej pory zdążono nakręcić ok. 1/3 całego sezonu.

Wiele wskazuje na to, że premiera kolejnej odsłony serii powstałej na bazie legendarnego cyklu powieści Isaaca Asimova zostanie przesunięta. O tej porze roku poprzednie dwa sezony przeznaczone do wakacyjnej emisji były już gotowe.

Najlepsze seriale science fiction w historii - wielki ranking internautów

50. V: Decydująca bitwa (1984)