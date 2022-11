Furia - Borys Szyc w obsadzie 2. sezonu serialu sensacyjnego Viaplay

fot. materiały prasowe

Borys Szyc dołączył do uznanych norweskich aktorów - Påla Sverre Hagena oraz Ine Marie Willmann – na planie 2. sezonu norweskiego przeboju Furia. Oryginalna produkcja Viaplay to pełen akcji serial sensacyjny o dwójce agentów, walczących z grupą niebezpiecznych prawicowych ekstremistów, planujących ataki terrorystyczne w Europie. W nadchodzącej odsłonie akcja przenosi się do Polski, gdzie będą miały miejsce kluczowe wydarzenia dla fabuły. 2. sezon Furii z udziałem Borysa Szyca będzie dostępny w 2023 roku wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.

Borys Szyc, który wcieli się w niejednoznaczną postać tajemniczego mołdawskiego biznesmena Ziminova, będącego jednocześnie jednym z największych wrogów Asgeira. Jaką rolę odegra w całej fabule i czy nienawiść może z czasem połączyć zwaśnione strony? W serialu wystąpi również Grzegorz Damięcki.

Furia - zdjęcia z 2. sezonu

Tak aktor opowiedział o swojej kreacji:

Furia to historia pełna suspensu i nieudawanych emocji. Możliwość zagrania jednej z głównych ról, obok Ine i Påla, których widzowie mieli okazję poznać w pierwszym sezonie, była dla mnie propozycją nie do odrzucenia. Wcielam się w postać tajemniczego Mołdawianina, zwanego Ziminovem, o którym mowa była już w pierwszym sezonie. To lekko 'romantyzowany', ale też brutalny rywal Asgeira. W mojej interpretacji zupełnie odmieniliśmy jego osobowość, dzięki czemu – mam nadzieję – Ziminov będzie intrygującą postacią dla widzów zarówno w Polsce, jak i na świecie.