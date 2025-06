Żarty się skończyły. Nowy Czarna Pantera jest biały - jakim cudem?

fot. Marvel

Reklama

Niedawno ujawniono pierwszą zapowiedź nowej serii komiksowej Marvel Knights: The World To Come, za którą odpowiadają Christopher Priest, Joe Quesada, Richard Isanove oraz Richard Starkings. Historia rozpocznie się od śmierci T'Challi jako starszego mężczyzny. Tym samym świat potrzebuje nowego Czarnej Pantery, stąd pojawia się białoskóry gość o imieniu Ketema.

Kim jest nowy Czarna Pantera?

Mówi się, że Ketema to syn T'Challi i Monici Lynne. Najprawdopodobniej dorastał z pewnymi nierozwiązanymi problemami z tatą, co ostatecznie doprowadziło do wyzwania, którego stawką był tron Wakandy. Ketema pokonuje ojca, ale oszczędza mu życie - zapewne później dowiemy się, jaki był tego powód. Niemniej jednak po śmierci T'Challi to właśnie on zostaje Czarną Panterą.

fot. Marvel

Jak to możliwe, że Ketema jest biały? W sieci pojawiła się teoria sugerująca, że on tak naprawdę nie jest synem Lynne, tylko innej miłości T'Challi, Nicole Adams. Kobieta miała zginąć wiele lat temu, ale wiecie, jak działa świat w komiksach - wszystko jest możliwe. Spekuluje się również, że za kolorem skóry Ketemy może kryć się bardziej skomplikowane wyjaśnienie, związane z inżynierią genetyczną, klonowaniem czy nawet alternatywnymi rzeczywistościami.

Ujawniono design Ultimate Scarlet Witch; Czarna Pantera nie zaprasza do Wakandy. Zapowiedzi komiksów

Reakcja internautów na Czarną Panterę

Po ujawnieniu białoskórego następcy T'Challi platforma X została zalana wrażeniami zszokowanych użytkowników. Internauci się podzielili - jedni ostro krytykują decyzję Christophera Priesta, a inni z tego żartują, nawiązując do słynnego mema z Ryanem Goslingiem. Teraz faktycznie mógłby przejąć tę rolę na wielkim ekranie. Pojawiły się również głosy rozczarowanych fanów, którzy uważają to za "obrazę dla czarnoskórych".

Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Ostateczny ranking mocy w MCU