Furiosa - Chris Hemsworth o przygotowaniach do roli złoczyńcy. Wskazówki reżysera były kapitalną sugestią

fot. materiały prasowe

Reklama

Chris Hemsworth zagra jedną z najbardziej szalonych postaci, jakie pojawiają się w uniwersum Mad Maxa. Aktor miał okazję wcielić się w Dementusa, który w Furiosie będzie spadkobiercą takich antagonistów, jak Nieśmiertelny Joe czy Lord Humungus. Już wcześniej przyznawał, że jego bohater jest okrutnikiem. Określał go nawet jako "sadystycznego szaleńca", który stanowi prawdziwe zagrożenie. W jaki sposób można przygotować się do takiej roli? Hemsworth opowiedział o tym w wywiadzie dla magazynu Total Film.

Furiosa - Chris Hemsworth o przygotowaniach do roli

Aktor zaznaczył, że reżyser produkcji, George Miller, dał mu dość nietypową radę - miał spisać myśli antagonisty w dzienniku. Ostatecznie był to strzał w dziesiątkę.

- George zasugerował mi pisanie dziennika jako postać, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Pewnej nocy dochodziła już godzina druga. Nie mogłem zasnąć, więc przyłożyłem długopis do papieru i zacząłem spisywać myśli i pomysły jako Dementus. Nie myślałem nad tym. Poszedłem spać, obudziłem się i byłem dość zszokowany tym, co wyszło ze mnie, gdy byłem senny. Pokazałem to George'owi na próbie. Oboje stwierdziliśmy, że to jest kierunek, którym powinniśmy podążać.

Furiosa

Furiosa - data premiery została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.