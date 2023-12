Chris Hemsworth nie do poznania. Fani nie rozpoznali aktora w zwiastunie filmu Furiosa

fot. materiały prasowe

Gdy wyciekały zdjęcia z planu widowiska Furiosa, wszyscy nie mogli wyjść z podziwu, że Chris Hemsworth jest aż tak nie do poznania. Były też głosy sceptyczne, bo wiadomo - ujęcia z planu często mogą nie pokazywać dobrze finalnego efektu. Jednak premiera pierwszego trailera udowodniła, że wizja reżysera George'a Millera na to, jak zmienić słynną gwiazdę MCU na ekranie, się sprawdziła. Wszędzie można znaleźć głosy, że dużo osób zwyczajnie nie poznała Chrisa Hemswortha na ekranie przez to, jak został ucharakteryzowany.

Chris Hemsworth nie do poznania

Zebraliśmy dla Was ujęcia ze zwiastuna z aktorem, abyście mogli przyjrzeć się, jak świetnie on wypadł w tej charakteryzacji.

Furiosa - Chris Hemsworth

Furiosa - fabuła, obsada

Historia zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem w Fury Road. Gdy świat upadł, młoda Furiosa (Taylor-Joy) zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa (Hemsworth). Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Furiosa - premiera 24 maja 2024 roku w kinach.