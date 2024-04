Furiosa - zniewalająca Anya Taylor-Joy na okładkach magazynu Total Film!

Warner Bros.

Już niedługo George Miller przywróci widzów do świata Mad Maxa w Furiosie. Prequel Na drodze gniewu pokaże, co działo się z tytułową bohaterką przez prawie dwie dekady. Zanim jednak to nastąpi, Anya Taylor-Joy, odtwórczyni głównej roli, znalazła się na okładce magazynu Total Film. Zobaczcie obie wersje wydania, które perfekcyjnie wpasowują się w klimat nadchodzącej produkcji.

Furiosa - okładki magazynu Total Film

Furiosa

Furiosa - fabuła, premiera

Historia zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem w Fury Road. Gdy świat upadł, młoda Furiosa zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa. Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.

Autorami scenariusza są współtwórca Na drodze gniewu, czyli Nicol Lathouris i sam George Miller. Koordynatorem kaskaderów jest Guy Norris.

Film pojawi się w kinach 24 maja 2024 roku.