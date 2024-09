Już niedługo Future Frombork Festival Art&Science. Oto różnorodny program wydarzenia

fot. materiały prasowe

Reklama

Future Frombork Festival Art&Science to specjalne wydarzenie, które łączy naukę ze sztuką. Stworzone w hołdzie dla Mikołaja Kopernika i mające go za inspirację, odbędzie się 20 września 2024 roku we Fromborku. Zapowiadane jest jako "przestrzeń do dyskusji o nauce, sztuce, modzie i stylu życia, miejscu człowieka we wszechświecie, ale przede wszystkim – o przyszłości."

Zainteresowani będą mogli zwiedzać obiekty muzealne, ale też uczestniczyć w panelach popularnonaukowych na różne tematy. Znajdzie się też miejsce na wyjątkowy pokaz mody oraz koncert na żywo. Program możecie znaleźć poniżej.

Future Frombork Festival Art&Science - program

11:00 - odbiór wejściówek oraz "Droga do Gwiazd", czyli prezentacja opowieści o Mikołaju Koperniku autorstwa Katarzyny i Pawła Ziemnickich.

12:15 - inauguracja festiwalu przez ks prof. Jacka Wojtowskiego;

12:15-13:00 - panel "Polska na Orbicie: jak sektor kosmiczny kształtuje przyszłość gospodarki";

13:00-14:00 - panel "Czy czeka nas kolejny przewrót kopernikański? Czy Polacy znów będą mieli w nim swój udział?";

14:00-15:00 - panel "Przyszłość rozwoju technologii w życiu codziennym – co AI nam daje a co zabiera?", którego moderatorką będzie redaktorka naEKRANIE, Martyna Ludwig;

15:00-16:00 - dyskusja z udziałem Antoniego Libery;

17:00 - pokaz najnowszej kolekcji mody stworzonej przez markę MMC;

19:00 - koncert Nanook of the North.

Więcej informacji na stronie: https://futurefestival.pl/.