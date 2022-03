Fuzja MGM i Amazonu sfinalizowana, Prime Video może rozszerzyć się o tysiące nowych produkcji

fot. MGM/Universal

W 2021 roku Amazon ogłosił plany przejęcia wytwórni MGM za 8,45 miliarda dolarów, jednak na sfinalizowanie transakcji musieliśmy poczekać do marca 2022 roku. Na fuzję musiała zgodzić się Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych, która stoi na straży przestrzegania amerykańskiego prawa antymonopolowego. Członkowie FTC nie dopatrzyli się nieprawidłowości w umowie pomiędzy korporacjami, w związku z czym MGM oficjalnie dołączył do firmy Amazon.

Ruch ten może okazać się niezwykle istotny z punktu widzenia użytkowników platformy Prime Video. Wraz z finalizacją transakcji Amazon stał się faktycznym właścicielem praw dystrybucyjnych do ok. 4000 filmów oraz 17 000 odcinków seriali, które do niedawna należały do Metro-Goldwyn-Mayer. A to oznacza, że już wkrótce portfolio platformy Prime Video może wzbogacić się o wiele klasyków kinematografii.

Aby uświadomić sobie skalę tego przejęcia, warto wymienić filmy, za które odpowiadała wytwórnia MGM. Na liście znajdziemy takie produkcje jak Milczenie owiec, Siedmiu wspaniałych, Wściekły byk oraz serie Rocky czy James Bond. Za rozwój tych franczyz od teraz będzie odpowiadać zespół Amazon Studios.

