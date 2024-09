UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Your Friendly Neighborhood Spider-Man to nowy serial animowany Marvela, w którym znów zobaczymy Petera Parkera jako licealistę i początkującego superbohatera. Po tegorocznym konwencie D23 do sieci wyciekł zwiastun, natomiast klip nigdy nie został oficjalnie opublikowany w mediach społecznościowych Marvela. Natomiast według konta na X, @marvel_updat3s, pierwsza zapowiedź ma wstępnie zadebiutować już w październiku. Ta data wydaje się realna, zwłaszcza że premiera serialu zaplanowana jest na listopad 2024. Mimo to, zarówno Marvel Studios i Disney nie potwierdziły jeszcze tych pogłosek.

Your Friendly Neighbourhood Spider-Man - co wiadomo o serialu?

Marvel Studios przedstawia Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, w którym życie Petera Parkera, przygotowującego się do rozpoczęcia nauki w szkole średniej, zostanie na zawsze zmienione przez wydarzenia, które wyślą go na niezapomnianą podróż. W pierwszym odcinku odkryjemy, że nowa era Spider-Mana zaczyna się tutaj!

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Jeff Trammell ujawnił niektórych bohaterów, których zobaczymy w serialu. Wymienił między innymi Pearl Pangan, Lonnie Lincoln, Amadaesa Cho oraz Jeanne Foucoult.

Produkcja będzie dostępna na platformie streamingowej Disney+.

