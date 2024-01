Galaxy Unpacked – znamy specyfikacje i ceny najnowszych flagowych smartfonów Samsunga!

fot. naEKRANIE

W tym roku królem galaktyki bez żadnych wątpliwości jest największy i najszybszy model w stawce, czyli Samsung Galaxy S24 Ultra. Przede wszystkim wyposażony jest w inny procesor oraz ma znacznie większe możliwości fotograficzne od swoich mniejszych braci Galaxy S24 oraz Galaxy S24+. Jednak wszystkie trzy modele Galaxy S24 wprowadzają nowości z dziedziny generatywnej sztucznej inteligencji, z których jedną z najbardziej imponujących jest możliwość tłumaczenia rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. To tak, jakbyśmy zawsze mieli przy sobie tłumacza symultanicznego znającego aż 13 języków, w tym oczywiście polski. Całość tych nowości znana jest jako Galaxy AI.

Galaktyczna sztuczna inteligencja

Samsung stara się, aby możliwości sztucznej inteligencji były jak najłatwiejsze do wykorzystania w praktyce. Przykładem może być tu wyszukiwanie obrazem za pomocą zaznaczenia interesującego nas obiektu na ekranie smartfona. Co ciekawe, nie musi to być zdjęcie – możemy to zrobić również na ekranie aparatu. Zaciekawiły nas jakieś buty? Wystarczy nakierować obiektyw, przytrzymać przycisk Home i zakreślić je na ekranie, a po chwili zobaczymy wyniki wyszukiwania.

Dyktafon potrafił już wcześniej transkrybować mowę na tekst, ale teraz dodatkowo za pomocą sztucznej inteligencji może przygotować zwięzłe podsumowanie. Notatki z wykładów wejdą na zupełnie nowy poziom.

Tłumaczenie tekstu pisanego na żywo dostępne jest dzięki Galaxy AI także w wielu komunikatorach, w tym także w czacie na Instagramie.

Tłumaczenie mowy na żywo jest jedną z najbardziej imponujących funkcji dostępnych dzięki Galaxy AI. Można na wakacjach zadzwonić do np. do restauracji i nie znając języka zarezerwować sobie stolik. Na początku rozmówca jest we własnym języku informowany, że rozmowa jest tłumaczona na żywo. Potem dzieje się magia – my mówimy w swoim języku, rozmówca w swoim, a Galaxy AI tłumaczy wypowiedzi i wypowiada je męskim głosem w przypadku polskiego. W niektórych innych językach mamy wybór pomiędzy żeńskim a męskim głosem tłumacza. O ile zarezerwowanie stolika to tylko najprostsze z rozwiązanie, to na pewno taki tłumacz może nam się przydać w krytycznych sytuacjach, gdy za granicą trzeba wezwać pomoc. Co ważne, tłumaczenie na żywo odbywa się lokalnie na smartfonie i nie wymaga połączenia z internetem.

Tego wymagają jednak niektóre inne funkcje Galaxy AI związane z edycją zdjęć i filmów. Jak na przykład uzupełnianie obrazu – gdy obiekt na zdjęciu jest przekrzywiony, możemy zdjęcie obrócić, a generatywna AI uzupełni boki kadru. W podobny sposób do wyszukiwania obrazem możemy przesuwać lub powiększać obiekty na zdjęciach. Wystarczy obwieść jakiś obiekt palcem lub rysikiem, a następnie przesunąć lub powiększyć. Resztą zajmie się Galaxy AI.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra to najlepszy jak dotąd telefon firmy, choć na pierwszy rzut oka nie różni się jakoś specjalnie od S23 Ultra czy nawet S22 Ultra. Do tego stopnia, że na pokazie przedpremierowym dziennikarze z branży brali S22 Ultra za nowy model i chcieli robić mu zdjęcia.

Tytanowa ramka i szeroka gama kolorów

Samsung Galaxy S24 Ultra ma ramkę wykonaną ze stopu tytanu, aby obniżyć wagę i zwiększyć sztywność i wytrzymałość konstrukcji. S24 Ultra pojawi się w czterech podstawowy kolorach - czarnym, fioletowym, szarym oraz żółtym. Dodatkowe ekskluzywne kolory dostępne będą online w sklepie Samsunga – zielony, pomarańczowy i błękitny. S24 oraz S24+ również będą dostępne w tych kolorach, ale będą się delikatnie różnić odcieniami.

Płaski, niesamowicie jasny wyświetlacz

Samsung w Galaxy S24 Ultra całkowicie rezygnuje z zakrzywiania ekranu na krawędziach. Mnie nowy ekran podoba się bardzo, bo nie jestem wielkim fanem zakrzywionych ekranów. Wyświetlacz osiąga też aż 2600 nitów, ale poza tym nadal jest to 6,8-calowy panel o rozdzielczości 1440 x 3088 pikseli i adaptacyjnym odświeżaniem ekranu 1-120 Hz, Dynamic AMOLED 2X QHD +. Płaski wyświetlacz ma również większy sens w przypadku telefonu z obsługą rysika. Ekran pokryty jest najnowszym szkłem Corning Gorilla Armor.

Większe możliwości aparatu

Było wiele spekulacji na temat konfiguracji aparatu w Galaxy S24 Ultra. Teraz jest już jasne, że Samsung dodał nowy moduł aparatu 5x o rozdzielczości 50 MP. Dzięki temu Space Zoom osiągnie wartość aż do 100x, a optyczny do 10x. Główny czujnik nadal ma 200 MP, 10-megapikselowy z 3-krotnym zoomem, który prawdopodobnie również jest taki sam jak poprzedni, oraz 12-megapikselowy ultraszerokokątny z autofokusem. Do kompletu 12-megapikselowy aparat selfie z przodu.

Galaxy S24 Ultra domyślnie robi zdjęcia w rozdzielczości 24 MP, a oprogramowanie głównego aparatu zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji, a nowy algorytm rozpoznaje 12 rodzajów obiektów. Tryb nocny jest również lepszy. Funkcja Nightography Zoom zapewni jaśniejsze zdjęcia nocne.

Słowo o wideo – główny aparat będzie w stanie przechwytywać 8K z prędkością do 30 klatek na sekundę i 4K do 120 klatek na sekundę.

Najszybszy procesor i taka sama bateria

Samsung Galaxy S24 Ultra będzie korzystać z nowego Snapdragona 8 Gen 3. Jest on połączony z 12 GB pamięci RAM oraz pamięcią wewnętrzną o pojemności od 256 GB, przez 512 GB do 1 TB pamięci. Ultra będzie miał tę samą baterię o pojemności 5000 mAh, co jego poprzednicy, z tym samym ładowaniem przewodowym 45 W i bezprzewodowym 15 W oraz taką samą prędkością ładowania 0-65% w 30 minut.

Galaxy S24 Ultra jest dostępny w konfiguracjach 12/256 GB, 12/512 GB oraz 12/1 TB, w cenach odpowiednio 6599 zł, 7199 zł oraz 8249 zł. Samsung po raz kolejny oferuje bonus za zamówienie w przedsprzedaży – każdy, kto zamówi przed premierą, otrzyma wyższą pamięć w cenie modelu z mniejszą pojemnością – czyli telefon z 512 GB w cenie telefonu 256 GB i 1TB w cenie 512 GB.

Samsung Galaxy S24 i Galaxy S24+

Długo oczekiwane przejście na ekrany LTPO pozwala flagowcom z 2024 roku dynamicznie zmieniać częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 Hz do 120 Hz taka samo, jak jest to w modelu Ultra. Dodatkowo Samsung Galaxy S24+ ma zwiększoną rozdzielczość do QHD+ po kilku latach FHD+. Najmniejszy S24 pozostanie jednak przy FHD+. Samsung zastosował tytan w ramce Galaxy S24 Ultra, ale modele mniej premium będą musiały zadowolić się nową wersją Armor Aluminum. Telefony nadal będą miały stopień IP68 odporności na kurz i wodę. Smartfony będą dostępne w tych samych czterech standardowych oraz ekskluzywnych dla sklepu Samsung kolorach, co model Ultra.

Zarówno Galaxy S24, jak i S24+ zwiększą przekątne swoich ekranów o jedną dziesiątą cala, dzięki czemu będą miały odpowiednio 6,2 cala i 6,7 cala. Większość z tego odbędzie się kosztem ramek, ponieważ oczekuje się, że oba modele będą mniej więcej tego samego rozmiaru, co ich poprzednicy.

Nowe panele będą również zauważalnie jaśniejsze niż wcześniej – mają szczytowo osiągać aż 2600 nitów w porównaniu do 1750 nitów w porównaniu do zeszłorocznej generacji.

(Nieco) większe baterie, takie samo ładowanie

Pomimo zachowania zbliżonych wymiarów, Galaxy S24 i S24+ będą miały nieco większe baterie. Najmniejszy model będzie miał pojemność 4000 mAh (+100 mAh w porównaniu do S23), a S24+ będzie miał pojemność 4900 mAh (+200 mAh w porównaniu do S23+).

Jeśli chodzi o ładowanie, Galaxy S24+ osiągnie maksymalną moc 45 W przez USB-C, zaś S24 utknął na 25 W. Oba będą ładować się bezprzewodowo z mocą 15 W.

Powrót Exynosów

Na naszym rynku Galaxy S24 i S24+ będą korzystać z układu Exynos – tylko modele na rynek amerykański i kanadyjski korzystać ze Snapdragona 8 Gen 3 dla Galaxy. Niemniej układ jest dedykowany do zadaniach AI i zapewni to obsługę wspomnianych funkcji Live Translate i Generative Edit.

Pojemność pamięci RAM Galaxy S24+ zostanie zwiększona do 12 GB. Najmniejszy Galaxy S24 nadal będzie miał 8 GB. Pamięć masowa najmniejszego modelu pozostanie na poziomie 128 GB oraz 256 GB. Z kolegi S24+ będzie miał 256 GB lub 512 GB pamięci masowej.

Te same aparaty

Aparaty w Galaxy S24 i S25 zostaną zaktualizowane pod względem sprzętowym. Oznacza to główny sensor o rozdzielczości 50 MP. W tym roku nie zobaczymy również zmian w modułach ultraszerokokątnym (12 MP) i teleobiektywu (10 MP).

Ceny i dostępność

Najtańszy Samsung Galaxy S24 8GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 4099 zł, a wersja 256 GB wyceniona została na 4399 zł. Z kolei Galaxy S24+ ma już 12 GB pamięci RAM i dostępny jest z 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej za odpowiednio 5199 zł oraz 5799 zł. Tu również obowiązuje przedpremierowa oferta, czyli za 4099 zł dostaniemy S24 z 256 GB pamięci, a za 5199 zł S24+ z 512 GB.

Dodatkowo pierwsi zamawiający najnowsze Galaxy serii S24 w dniach 17-23 stycznia dostaną w prezencie słuchawki Samsung Galaxy Buds 2.