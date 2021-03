Games with Gold na kwiecień 2021 ujawnione. Vikings: Wolves of Midgard i trzy inne gry w ofercie

fot. Kalypso Media

Chociaż pogoda za oknem jest już zdecydowanie wiosenna, to Microsoft w swojej ofercie Games with Gold na kwiecień 2021 roku postanowił udostępnić grę dla osób, które tęsknią za zimą. Jedną z produkcji dostępnych w ramach abonamentu będzie bowiem Vikings: Wolves of Midgard - gra hack and slash osadzona w realiach mitologii nordyckiej. Tytuł ten zadebiutował w 2017 roku i nie okazał się specjalnym hitem, ale zebrał przyzwoite oceny - średnia w serwisie Opencritic to 67/100 na podstawie 35 not wystawionych przez krytyków.

Oprócz tego w ręce abonentów trafią też trzy inne, zdecydowanie mniej rozpoznawalne produkcje: Truck Racing Championship, Dark Void oraz Hard Corps: Uprising.

Tak prezentuje się pełna rozpiska gier dostępnych w Games with Gold w kwietniu:

Vikings: Wolves of Midgard (Xbox One, Xbox Series X/S) -od 1 do 30 kwietnia



(Xbox One, Xbox Series X/S) -od 1 do 30 kwietnia Truck Racing Championship (Xbox One, Xbox Series X/S)– od 16 kwietnia do 15 maja



(Xbox One, Xbox Series X/S)– od 16 kwietnia do 15 maja Dark Void (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S) – od 1 do 15 kwietnia



(Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S) – od 1 do 15 kwietnia Hard Corps: Uprising (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S)– od 16 do 30 kwietnia