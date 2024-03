Garfield - pełny zwiastun. Ten kot jest głodny, wredny i leniwy

Reklama

Jak to z pełnymi zwiastunami bywa, zapowiedź Garfield odkrywa karty fabularne i zdradza, z czym będziemy mieć do czynienia. Widać, że historia będzie bardziej przygodowa i pełna akcji, niż początkowo mogliśmy sądzić. Trailer też dobrze przybliża popularnego kota każdemu, kto go jeszcze nie zna. Mamy pokazanie jego zamiłowanie do jedzenia (zwłaszcza lasagne!), jego lenistwo, niechęć do kąpieli, sarkastyczne poczucie humoru i tradycyjnie efekt braku diety, czyli jego odwiecznego wroga: nadwagi. Ta przygoda na pewno wiele zmieni w życiu Garfielda.

Garfield - zwiastun

Po nieoczekiwanym spotkaniu ze swoim dawno niewidzianym ojcem – niechlujnym ulicznym kotem Vicem– Garfield i jego psi przyjaciel Odie zmuszeni są porzucić swoje doskonałe leniwe życie i dołączyć do Vica w zabawnym napadzie. Odkrywamy, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż mogliśmy przypuszczać.

Scenariusz został przez Davida Reynoldsa (Gdzie jest Nemo?). Za reżyserię odpowiada Mark Dindal (Kurczak Mały). Producentami są John Cohen, Steven P. Wegner, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Tom Jacomb i Namit Malhotra.

Garfield - premiera w polskich kinach odbędzie się 31 maja 2024 roku.