Garmin ma urządzenie, które pilnuje naszych pleców podczas jazdy na rowerze

fot. Garmin

Urządzenie nosi nazwę Garmin Varia RCT715 i jest wyposażone w kamerę o rozdzielczości 1080p, która rejestruje obraz z szybkością 30 klatek na sekundę. Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego przechwytywania zdarzeń, która zapewnia ciągłość nagrywania „przed, w trakcie i po” wypadku. Jak można sobie wyobrazić, model RCT715 jest solidnym, choć niedużym urządzeniem. Ma klasę wodoodporności IPX7, co oznacza, że może przetrwać zanurzenie w wodzie na głębokość do jednego metra przez maksymalny czas 30 minut, nie jest jednak chroniona przed pyłem i piaskiem.

Po włączeniu kamera Varia będzie nagrywać w sposób ciągły i zapisywać materiał w aplikacji Varia. Materiał ten można następnie przesłać do domowego komputera lub smartfona. Aplikacja powiadomi nawet, jeśli tylna kamera wykryje samochód jadący zbyt blisko (zakładając, że masz telefon lub komputer rowerowy Garmin w uchwycie i zerkasz na niego podczas jazdy). Model RCT715 jest również zgodny ze smartwatchami i komputerami rowerowymi firmy Garmin, co ułatwia śledzenie treningów i wysyłanie powiadomień.

Chociaż nowa kamera jest najważniejsza, pozostałe funkcje urządzenia Varia RCT715 są równie ważne. Prawidłowe działanie kamery jest uzależnione od pracy radaru, który w urządzeniu Varia ma zasięg do 140 metrów. Jako, że urządzenie jest zasadniczo tylną lampką rowerową z dodatkami, to i o niej warto napisać – jej światło jest widoczne z odległości do 1600 metrów w dzień i ma cztery różne tryby świecenia. Dostępny jest tryb świecenia ciągłego, tryb Peleton (część funkcji automatycznej jazdy grupowej systemu), w którym światło jest przyciemnione i bardziej przyjazne dla oczu osób jadących z tyłu, tryb Night Flash, w którym światło błyska podczas jazdy po zmroku, oraz tryb Day Flash, w którym światło błyska podczas jazdy w środku dnia. Przy największej jasności Varia osiąga maksymalnie 65 lumenów.

Czas pracy akumulatora w modelu Varia zależy od trybu oświetlenia i tego czy kamera nagrywa w rozdzielczości 1080p. Najkrótszy czas pracy wynosi cztery godziny z włączonym trybem stałego lub nocnego błysku. Najdłuższy czas pracy to sześć godzin z włączoną dzienną lampą błyskową. Nie są to wartości oszałamiające, ale Varia RCT715 waży jedynie 147 gramów.

Jak można się spodziewać Garmin Varia RCT715 nie jest tanim urządzeniem (a który rowerowy gadżet jest tani?). W oficjalnym sklepie Garmina można je kupić za 399,99 € lub wybrać model bez kamery za 199,99 €. Z kolei sam radar kosztuje 149,99 €.