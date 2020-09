Gaz do dechy i inne książki: zróżnicowana fantastyka Joe Hilla w księgarniach

Albatros

Gaz do dechy to najnowsza książka Joe Hilla. Zbiór ten zawiera trzynaście zróżnicowanych opowiadań. Autor kojarzony przede wszystkim z grozą tym razem sięga po różne formy: oprócz horrorów znajdziemy tu opowieści obyczajowe i political fiction, fantasy i science fiction, a także thriller psychologiczny.

Każdy znajdzie w tym zbiorze coś dla siebie: od wyjętych spod prawa motocyklistów, poprzez koszmarną wizytę w wesołym miasteczku czy wyprawę do świata cudów, a kończąc na niecodziennym locie i mediach społecznościowych podczas apokalipsy zombie. A to jedynie niektóre z motywów, które pojawiają się w zbiorze Gaz do dechy.

Ponadto dzisiaj ukazały się reedycje trzech innych książek Joe Hilla w nowej szacie graficznej. Strażak to historia o epidemii wywołującej samozapłony, w Dziwnej pogodzie znajdziemy cztery nowele, których fabuły zbudowane są na niepokojących motywach, a NOS4A2 jest opowieścią wykorzystującą motyw wampiryzmu.

Obecnie nie jest tajemnicą, że Joe Hill jest synem Stephena Kinga (zresztą w Gazie do dechy znajdują się dwie nowele napisane z nim w duecie). Niemniej autor na początku swojej kariery zdecydował się tworzyć pod pseudonimem, by nie wykorzystywać sławy ojca i podążyć własną literacką drogą. Dopiero po czasie, gdy wydał pierwsze książki, ujawniono pokrewieństwo.

Oto okładki wszystkich czterech książek, a także zwiastun przygotowany przez wydawnictwo Albatros: