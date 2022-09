Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle - zwiastun polskiego filmu. Gwiazdy w obsadzie

fot. Global Studio

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle to nowy polski film inspirowany prawdziwą historię. Za kamerą stoi Heathcliff Janusz Iwanowski, a za produkcję odpowiada Global Studio, znane z hitu Proceder.

W obsadzie są Małgorzata Kożuchowska, Dominika Gwit, Agnieszka Więdłocha, Paulina Gałązka, Maciej Zakościelny, Sebastian Stankiewicz, Rafał Zawierucha, Mikołaj Roznerski, Michał Koterski, Paweł Małaszyński, Cezary Łukaszewicz i Antoni Pawlicki.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle - zwiastun

W czasach, gdy w Polsce półki sklepowe świeciły pustkami, bohaterowie filmu znaleźli sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy. Skąd wiedzieli na czym można zrobić biznes? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Choć mogłoby się wydawać, że to był męski świat, to prawdziwą głowę do interesów miały kobiety. Dorota, Krysia, Marzena i Sabrina udowadniają starą prawdę, że gdy kobieta o coś walczy, to nigdy się nie poddaje i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać.

Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle - premiera 14 października tylko w kinach.