George Clooney - woli być aktorem czy reżyserem? Odpowiedź może zaskakiwać

Fot. Materiały prasowe

Reklama

George Clooney to słynny aktor, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Od lat próbuje też swoich sił na stołku reżysera, a w przeszłości miał nawet krótką przygodę z tworzeniem odcinków do serialu. W nowym wywiadzie George Clooney opowiedział o swoim podejściu do bycia reżyserem, a także odpowiedział na pytanie, którą z dwóch ról w świecie filmów preferuje - bycie aktorem czy reżyserem:

Reżyserka daje więcej frajdy, bo masz więcej kontroli. Mogę wszystkim rządzić. Bycie reżyserem to super rzecz do robienia. Fajnie jest wstać rano, napisać scenariusz, a potem widzieć jak ktoś buduje plan na podstawie tego, co napisałeś. [...] Kiedy się starzejesz, to ważnym jest mieć inne rzeczy do robienia. Nie da się robić tylko jednego. Mam szczęście, bo mam 62 lata i mam możliwość robienia tego, co kocham. Możliwość, której wiele osób nie ma. Mam tego sporą świadomość i staram się to celebrować, bo wiesz - jeśli nie będę się dobrze bawić, to ludzie chyba byliby wściekli. [...] Pragnę pracować tylko z tymi ludźmi, którzy chcą tu być i lubią to, co robią, ponieważ spędzamy tu długie godziny i jest to trudna praca. Nikt tu nie narzeka. Nie narzekamy na planie. Ale to prawda, że to długie godziny i cała masa pracy. Ludzie muszą lubić to, co robią, bo nie chciałbym otaczać się osobami, które nie chcą wyjść z przyczep.

Wywiad skwitował żartobliwymi słowami:

Bradem Pittem Nadal lubię aktorstwo. To super zabawa. Niedawno zrobiłem film z- to taka wschodząca gwiazda.

The Boys in the Boat - opis fabuły

Produkcja na podstawie scenariusza Marka L. Smitha (autor Zjawy czy Motelu) została oparta na książce autorstwa Daniela Jamesa Browna pod tym samym tytułem. Opowiada ona burzliwą historię wioślarzy z Uniwersytetu w Waszyngtonie, którzy reprezentowali Stany Zjednoczone podczas letnich igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, a także ich trenerów. Na początku nikt nie wierzył w reprezentację, która jak dotąd nie miała żadnych osiągnieć, a i jej sprzęt pozostawiał dużo do życzenia. Jest to typowa sportowa opowieść o underdogu, który wbrew oczekiwaniom wszystkich odnosi sukces. Jest on oczywiście okupiony ciężką pracą, jak i drobnymi dramatami. W głównych rolach zobaczymy m.in. Calluma Turnera i Joela Edgertona.