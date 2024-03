"Całkowicie wierzę w moc Disneya" - George Lucas popiera obecny zarząd studia Myszki Miki

fot. YouTube

3 kwietnia 2024 roku odbędzie się doroczne zgromadzenie akcjonariuszy Disneya. Inwestorzy będą mogli podczas niego oddać głos na kandydatów do zarządu. George Lucas, który jest nie tylko autorem kultowej serii Gwiezdne Wojny, ale także jednym z największych indywidualnych akcjonariuszy Disneya, już jednak wie, na kogo zagłosuje. I postanowił przekonać innych, by podjęli taką decyzję, jak on. Wydał oświadczenie, w którym poparł aktualny zarząd firmy i dyrektora generalnego, Boba Igera.

George Lucas popiera obecny zarząd Disneya

Tworzenie magii nie jest dla amatorów. Kiedy nieco ponad dziesięć lat temu sprzedałem Lucasfilm, byłem zachwycony możliwością stania się akcjonariuszem Disneya, ze względu na mój wieloletni podziw dla tej kultowej marki i zdolności przywódczych Boba Igera.

Kiedy Bob niedawno wrócił do firmy, gdy ta przeżywała trudny okres, poczułem ulgę. Nikt nie zna lepiej Disneya niż on. Pozostaję znaczącym akcjonariuszem, ponieważ całkowicie wierzę w moc Disneya i doświadczenie Boba w tworzeniu wieloletnich wartości. Oddałem wszystkie moje głosy na 12 dyrektorów Disneya i nalegam, aby inni akcjonariusze zrobili to samo.

