George Pérez nie żyje. Legendarny artysta przegrał walkę ze śmiertelną chorobą

Nie żyje George Perez, legendarny rysownik komiksów Marvela i DC. W listopadzie zeszłego roku u niezwykle cenionego wśród wszystkich fanów historii superbohaterskich artysty zdiagnozowano znajdującego się w trzecim stadium, nieoperacyjnego raka trzustki - po przeanalizowaniu przypadku lekarze dawali pacjentowi zaledwie od 6 do 12 miesięcy życia. Pérez zmarł w swoim domu w położonym na Florydzie mieście Sanford w wieku 67 lat.

Nieodżałowany rysownik na polu artystycznym był samoukiem; swoją karierę w branży komiksowej rozpoczynał w 1973 roku jako asystent pracującego wówczas dla Marvela Richa Bucklera, natomiast rok później debiutował już w ramach samodzielnej historii w humorystycznej opowieści o Deathloku. Pérez tworzył bądź współtworzył warstwę wizualną (z czasem także scenariuszową) do komiksów, które odcisnęły trwałe piętno na uniwersach Domu Pomysłów i DC, by przywołać w tym kontekście takie pozycje jak Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, Wonder Woman z lat 80., The New Teen Titans czy Avengers, przy których pracował w latach 70. i ponownie 2 dekady później.

Jedną z najsłynniejszych opowieści współtworzonych przez artystę był pamiętny crossover JLA/Avengers, który ukazywał się pierwotnie w USA w latach 2003-2004. W lutym br. Marvel i DC wspólnie zadecydowały o powstaniu dodruku tej historii, a dochód z jej sprzedaży ma zostać przeznaczony na rzecz organizacji Hero Initiative, pomagającej twórcom komiksowym, którzy znaleźli się w trudnym położeniu finansowym. Pérez zdążył skomentować taki obrót spraw, wyjawiając, że jest nim "niewyobrażalnie uszczęśliwiony".

Tak artystę pożegnał dyrektor kreatywny i wydawca DC, Jim Lee, który w swojej wypowiedzi nawiązał do faktu, że kilka dni temu zmarł inny tytan powieści graficznych, Neal Adams:

W ten weekend tracimy kolejnego z tych największych. Jego (Péreza - przyp. aut.) kariera jest prawdziwym dowodem na to, co można osiągnąć w życiu, jeśli skupisz się na jednej rzeczy, którą kochasz robić.