Tak wygląda nowy serial w świecie z hitu Teoria wielkiego podrywu. Pierwsze zdjęcia

Georgie & Mandys First Marriage to już drugi spin-off hitu Teoria Wielkiego Podrywu, która rozgrywa się po wydarzeniach z serialu Młody Sheldon. Twórcy w rozmowie z Entertainment Weekly wyjawili również nowe informacje o serialu.

Georgie & Mandy's First Marriage - niejednoznaczność tytułu

Zarówno Emily Osment (Mandy), jak i producent, Steve Holland (pracował nad wszystkimi trzema serialami uniwersum) mówią, że niejednoznaczność tytułu była ich celem. Prawdziwe znaczenie nie zostanie od razu ujawnione. Mają nadzieję, że będzie on dla widzów intrygujący i lekko tajemniczy. Zapowiadają, że nie wszystko będzie szło gładko w życiu bohaterów.

Historia rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z finału Młodego Sheldona. Twórca potwierdza, że konsekwencje tych wydarzeń będą tutaj odczuwalne, ale nie będzie to tak emocjonalnie przytłaczające, jak wcześniej. Georgie obiecał swojemu ojcu, że będzie opiekował się wszystkimi i zamierza uszanować dane słowo, więc ma pełne ręce roboty.

Georgie & Mandy's First Marriage

Steve Holland jest najbardziej podekscytowany tym, że postać z Młodego Sheldona zmienia się z nastolatka w dorosłego z obowiązkami. To ma być jednym z ciekawszych elementów nowego serialu. Istotnym wątkiem mają być też relacje Georgie'ego z teściem, Jimem (Will Sasso). Mamy zobaczyć między innymi, jak to jest budowane, gdy Jim wspiera Georgie'ego po śmierci ojca. Mandy i Georgie mieszkają z rodzicami kobiety, więc do tego dochodzi cała wewnętrzna dynamika rodziny.

Choć w głównych rolach powracają osoby z Młodego Sheldona, producent obiecuje, że mają plan na cameo innych osób. Celem twórców jest to, aby serial spodobał się fanom Teorii Wielkiego Podrywu oraz Młodego Sheldona, ale ma być jednocześnie przystępny dla nowych widzów.

Georgie & Mandy's First Marriage - premiera w USA odbędzie się 17 października 2024 roku.