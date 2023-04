Gérard Depardieu oskarżony o molestowanie. Aktor przez wiele lat grał Obelixa

Fot. Materiały prasowe

Portal śledczy Médiapart opublikował raport, dotyczący zarzutów pod adresem Gérarda Depardieu, znanego francuskiego aktora. Artysta jest najbardziej znany zagranicznym widzom z roli Obelixa w takich filmach jak Asterix i Obelix: Misja Kleopatra, Asterix i Obelix kontra Cezar, Asterix na olimpiadzie i Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości. Artykuł miałby być wynikiem wielomiesięcznego dochodzenia Médiapart, wszczętego po usłyszeniu wielu plotek na temat niewłaściwego zachowania Depardieu na planie.

Gérard Depardieu oskarżony o molestowanie

Według raportu Médiapart 13 kobiet oskarżyło znanego francuskiego aktora o nieodpowiednie zachowania seksualne, takie jak molestowanie i obsceniczne komentarze. Miało do nich dojść pomiędzy 2004 a 2022 rokiem, między innymi na planach takich produkcji jak Big House, Dumas i serii kryminalnej Netflixa Marseille.

Gérard Depardieu zaprzecza zarzutom

Depardieu odmówił komentarza. Jednak za pośrednictwem reprezentującej go firmy prawniczej Cabinet Temime zaprzeczył zarzutom.

Médiapart poprosiło także o komentarz w sprawie dwudziestu reżyserów i producentów. Jedenastu odpowiedziało, a tylko jeden z nich, Fabien Onteniente, przyznał że podczas kręcenia Disco i Turf ostrzeżono go, że dziewczyny nie czują się przy nim bezpiecznie (getting heavy with the girls). Ponoć skonfrontował się wtedy z aktorem i kazał mu się dobrze zachowywać.

Warto pamiętać, że w sprawie Depardieu toczy się już inna sprawa sądowa. W 2018 roku aktorka Charlotte Arnould oskarżyła go o gwałt, do którego miało dojść dwukrotnie. Depardieu był bliskim przyjacielem jej ojca.