Gęsia skórka - kultowa seria książek dla dzieci zostanie poddana edycji. Co będzie usunięte i zmienione?

Fot. Materiały prasowe

R.L. Stine postanowił wrócić do książek z serii Gęsia skórka i dokonać w nich zmian. Pisarz zamierza wprowadzić bardziej inkluzywny język. Szczegóły omówiliśmy poniżej.

Niedawno pisaliśmy o kontrowersyjnej edycji książek Roalda Dahla, która miała na celu między innymi usunięcie słów, które zostały uznane za obraźliwe przez specjalnie wynajętą grupę ludzi. Choć wydawca po fali krytyki zdecydował, że ostatecznie zostaną opublikowane dwie edycje - klasyczna i nowa - a czytelnik sam będzie mógł zdecydować, po którą z nich woli sięgnąć, to teraz zrobiło się głośno o kolejnej sprawie z tej samej półki. Z jedną kluczową różnicą - tym razem decyzję o wprowadzeniu zmian podjął sam autor.

Roald Dahl - jakie słowa usunięto z książek? Prace pisarza poddano edycji przez "obraźliwy" język

Gęsia skórka - autor redaguje swoje książki

The Times poinformowało, że R.L. Stine wprowadził już ponad sto zmian do książek z serii Gęsia skórka, czyli prawdopodobnie najsławniejszych opowieściach grozy dla dzieci.

Przykładem takiej edycji jest scena, w której kosmici porywają "dużych ludzi" - oryginalnie opisano ich jako osoby, które mają co najmniej sześć podbródków, zaś w nowej wersji mają co najmniej sześć stóp wysokości.

Za to w książce Attack of the Jack-O'-Lanterns z 1996 roku postać jest opisana jako:

Wysoka i przystojna, z ciemnobrązowymi oczami i wspaniałym, ciepłym uśmiechem. Lee jest Afroamerykaninem, który kroczy dumnie i zachowuje się fajnie, jak raperzy z teledysków MTV.

Autor usunął porównanie do raperów z teledysków MTV.

W książce I Live in Your Basement! z 1997 roku bohater nie pyta już: "czy oczekuje, że będę jego niewolnikiem na zawsze?". Autor zmienił to na: "czy oczekuje, że będę to robił już na zawsze?". Za to w Say Cheese and Die – Again! uczennice były opisane jako zakochane w dyrektorze, ale ta kwestia została całkowicie usunięta. Z kolei w Don’t Go to Sleep! chłopiec nazwał Annę Kareninę "czymś dla dziewczyn", ale teraz po prostu stwierdza, że nie jest to coś interesującego.

Zobacz także:

TOP 30: Najpopularniejsze książki w 2022 roku wg Tumblra

Tumblr po raz kolejny opublikował swoje doroczne podsumowanie, na które czekało wielu użytkowników. Na liście oprócz filmów i seriali znalazły się także najpopularniejsze książki 2022 roku.

Przy niektórych tytułach w nawiasach podaliśmy także liczby - jeśli są na plusie, oznacza to o ile pozycja przesunęła się w górę w rankingu w porównaniu do zeszłego roku, a jeśli na minusie, analogicznie książka spadła w dół. Co ciekawe, Pieśń lodu i ognia awansowała aż o 7 miejsc w 2022 roku. Można spekulować, że to zasługa głośnej premiery Rodu Smoka. Podobnie na listę trafiła seria Kroniki Wampirów Anne Rice, której w 2021 roku w ogóle nie było w rankingu - może być to związane z debiutem serialu Wywiad z wampirem.