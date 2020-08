Get Duked! - zwiastun filmu Amazona. Nastolatki i mordercze polowanie w hiphopowym stylu

screen z YouTube

Bohaterami filmu Get Duked! są Dean, Duncan i DJ Beatroot, nastoletni kumple, którzy wyruszają na obóz na odludziu, który ma zahartować ich charaktery. Na miejscu do ich grupy zostaje przydzielony lubiący grać zgodnie z zasadami Ian. Nasi bohaterowie wkrótce trafiają na grupę starszych ludzi, którzy urządzają sobie zabójcze polowanie na nich. Chłopcy muszą stanąć do walki z prześladowcami. W sieci zadebiutował zwiastun produkcji, który został wykonany w mocno teledyskowym stylu, ponieważ reżyser filmu, Ninian Doff był do tej pory znany właśnie jako twórca klipów. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie znajdują się Samuel Bottomley, Viraj Juneja, Rian Gordon, Lewis Gribben, Eddie Izzard, Kate Dickey, Georgie Glen i James Cosmo.

Get Duked! - premiera filmu na Amazon Prime Video 28 sierpnia.