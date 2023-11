Ghost of Tsushima - film na podstawie gry coraz bliżej. Chad Stahelski ma dobre wieści

fot. SIE

Chad Stahelski pracuje nad dwoma projektami jednocześnie od co najmniej dwóch lat. Jednym jest Highlander, czyli reboot serii Nieśmiertelny, do którego zdjęcia ruszą w 2024 roku oraz adaptacja gry Ghost of Tsushima. Filmowiec w nowym wywiadzie udzielonym portalowi Screenrant zdradził dobre wieści dla fanów tej wyjątkowej gry, którzy czekają na kinowy film.

Ghost of Tsushima - postęp prac

Chad Stahelski potwierdził, że po latach pracy scenariusz kinowej adaptacji jest już gotowy. Dodaje, że ekipa kreatywna powoli ogarnia plan, ale by mogli cokolwiek zrobić i ruszyć z kolejnym etapem prac, strajk aktorów musi dobiec końca.

- Rozwój filmów to zawsze zawiła sprawa. W grę wchodzi działanie studia, strajki, dostępność osób i poszukiwanie lokacji. Musisz ożywić wszelkie elementy filmu. Są dwa projekty, które są mi najbliższe i jestem nimi najbardziej zainteresowany. Są to Nieśmiertelny oraz Ghost of Tsushima. Oba to wspaniałe światy, a historia z Ghost jest jedną z moich najbardziej ulubionych ze wszystkich, jakie powstały.

Wszystko wskazuje na to, że Nieśmiertelny będzie najbliższym projektem Chada Stahelskiego. Jednak ostateczne decyzje zapadną po zakończeniu strajku aktorów.