Ghost Rider w MCU? Ryan Reynolds komentuje plotkę o Nicolasie Cage'u

fot. materiały prasowe

Reklama

W trakcie prac nad Deadpool & Wolverine pojawiało się mnóstwo plotek o różnych postaciach z dawnych filmów opartych na komiksach Marvela, które mogłyby się pojawić na ekranie. Większość się nie sprawdziła, ale to nie oznacza, że w momencie, gdy plotka się pojawiła, to nie było brane pod uwagę. Okazuje się, że z powrotem Nicolasa Cage'a do roli Ghost Ridera tak było.

Ghost Rider w MCU

Dziennikarz Collidera zapytał wprost o Nicolasa Cage'a w roli Ghost Ridera. Ryan Reynolds potwierdził, że było to brane pod uwagę i doszło nawet do rozmów z Cage'em.

- Tak, doszło nawet do rozmów, ale nie wyszło.

Wszyscy jednak uznali odpowiedź Reynoldsa za bardzo podejrzaną, ponieważ na każde pytanie odpowiada obszernie, z kilkoma żartami i w dużych szczegółach. A tutaj padło tylko jedno zdanie. Jedni spekulują, że może to oznacza jakieś plany dla Ghost Ridera w przyszłości w MCU, a inni sądzą, że Cage zniechęcił się do tego typu powrotów przez fatalnie odebrany film Flash. Natomiast scooperzy z insiderską zakulisową wiedzą twierdzą, że Marvel Studios ma plany dla tego Ghost Ridera w MCU.

W tej samej rozmowie Shawn Levy, reżyser widowiska, dodał, że nie ma żadnego planów na rozszerzoną wersję Deadpool & Wolverine na Blu-rayu. Reynolds zażartował, że pytał Levy'ego o zrobienie swojego Snyder Cut (oryginalna wizja Zacka Snydera na Ligę Sprawiedliwości), ale uznał, że nie chce. Obiecali jednak, że będą dostępne fajne usunięte sceny.

Deadpool & Wolverine jest wyświetlany na ekranach kin.