Gwiazda The Walking Dead jako Ghost Rider? Możliwy debiut Normana Reedusa w MCU

Fot. Materiały prasowe

Są spekulacje, że Norman Reedus - gwiazda serialu The Walking Dead - zagra w reboocie Ghost Ridera. Wszystko zaczęło się od tego, że człowiek z wewnątrz branży filmowej, Charles Murphy, napisał posta na Twitterze o prowadzeniu rozmów przez Marvel Studios z aktorem, dotyczących tej roli. Fani od razu zaczęli snuć własne teorie, dzieląc się nimi online. Norman Reedus polubił wiele takich wpisów, które wzywały go, by przywdział strój Ducha Zemsty w MCU.

Pogłoski zainteresowały też showrunnerkę serialu The Walking Dead. Angela Kang wyraziła swoje poparcie na taki casting i wstawiła post na swoim koncie na Twitterze, według którego Norman Reedus w roli Ghost Ridera byłby nieziemskim wyborem.

https://twitter.com/angelakang/status/1475545701123641344

Norman Reedus odniósł się też do tych spekulacji w ekskluzywnym wywiadzie z Brandonem Davisem dla portalu ComicBook.com.

Rozmowy o Ghost Riderze ciągną się przez lata. No i tak, powiedzcie im, żeby mnie zatrudnili. Chcę zagrać Ghost Ridera.

Jeśli zaś chodzi o to, w którego Ghost Ridera miałby się wcielić, jest kilka opcji. Plotki wskazywały na to, że nie będzie to ani Johnny Blaze, ani Robbie Reyes, który pojawił się w poprzednich filmach. Co zostawia nam do wyboru między innymi takie postacie jak Danny Ketch, Alejandra Jones czy Kushala.

