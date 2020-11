Najmroczniejszy Ghost Rider wraca! Zobaczcie, jak ucieka się z samego Piekła

Marvel

Począwszy od komiksowego debiutu postaci w 1972 roku w świecie Marvela pokazano już kilka wersji Ghost Ridera - najsłynniejsze z nich to Johnny Blaze i Robbie Reyes. W 1990 roku Howard Mackie i Javier Saltares postanowili jednak zupełnie inaczej podejść do mitologii antybohatera, wprowadzając do uniwersum Danny'ego Ketcha. Musiał on zmierzyć się z całą armią nowych wrogów, wśród których prawdopodobnie najważniejszym był ten znany jako Vengeance.

Pod tym przydomkiem ukrywał się były policjant Michael Badilino, który niesłusznie oskarżył Ghost Ridera o zabicie swojej rodziny. Po zawarciu sojuszu z Mefisto sprzedał on swoją duszę, wchodząc jednocześnie w posiadanie mocy podobnych do tych Blaze'a. Dopiero po odkryciu prawdy o śmierci najbliższych Vengeance przeszedł na stronę dobra.

Jak się okazuje, w grudniu na amerykański rynek trafi poświęcony tej postaci one-shot Ghost Rider: Return of Vengeance, którego twórcami są pomysłodawcy tytułowego antybohatera, Mackie i Saltares. Na razie ujawniono jedynie, że Badilino wydostanie się z "najgorszego więzienia w całym Piekle"; scenarzysta nie jest też pewny, czy pobyt tam w jakikolwiek sposób wpłynął na duszę postaci, skoro "być mroczniejszym już się chyba nie da".

Ghost Rider: Return of Vengeance #1 - plansze

Nie wiemy też, czy Vengeance będzie wykorzystywany w kolejnych historiach Marvela, w tym w ramach eventu, w którym herosi zmierzą się z Mefisto.