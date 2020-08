Gierek - Michał Koterski i Małgorzata Kożuchowska na nowym zdjęciu z filmu

fot. Karolina Grabowska

Trwają zdjęcia do produkcji filmu Gierek. Ekipa przebywa na Śląsku, a zdjęcia realizowane są również w Ustroniu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu. Do Warszawy ekipa wróci w połowie sierpnia. To jedna z największych produkcji filmowych tego roku. W sieci pojawiło się nowe zdjęcie promujące film. Przedstawia ono Michała Koterskiego w tytułowej roli oraz Małgorzatę Kożuchowską jako Stasię Gierkową, żonę I sekretarza. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii.

Gierek

Akcja filmu toczy się w latach 1970 – 1982, kiedy Edward Gierek zostaje I sekretarzem KC PZPR, do końca jego internowania. Producent filmu, Janusz Iwanowski, prawie 30 lat gromadził informacje, które pomogły scenarzystom nadać ostateczny kształt filmowej historii. Sekretarza Gierka znał osobiście, to z nim podczas spotkań od lat porządkował wiedzę, zwłaszcza dotyczącą jego życia prywatnego.

W filmie, oprócz tytułowej pary, zobaczymy również: Ewę Ziętek, Jana Frycza, Rafała Zawieruchę, Sebastian Stankiewicza, Antoniego Pawlickiego, Cezarego Żaka, Agnieszkę Więdłochę, Domnikę Gwit, Klaudię Halejcio, Krzysztofa Tyńca, Macieja Zakościelnego, Mikołaja Roznerskiego, Maurycego Popiela, Piotra Witkowskiego, Filipa Tłokińskiego, Damiana Bajorka, Kamila Bajorka, Aleksa Mackiewicza, Konrada Marszałka.

Gierek - premiera filmu w 2021 roku.