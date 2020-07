Gierek - pierwsze szczegóły i zdjęcia. Michał Koterski w głównej roli - zobaczcie metamorfozę aktora!

Global Studio

Już 27 lipca 2020 roku na Śląsku wystartuje produkcja filmu pt. Gierek, który opowie historię I sekretarza KC PZPR. W tytułową postać wcieli się Michał Koterski, który już od ponad pół roku przygotowuje się do roli - specjalnie do niej aktor przytył 15 kilogramów i przeszedł zauważalną metamorfozę.

W postać żony Gierka, Stanisławy, wcieli się Malgorzata Kozuchowska; do głównej obsady dołączył też Rafal Zawierucha. Reszta nazwisk składu jest, póki co, trzymana w tajemnicy.

Produkcją zajmuje się Global Studio, Janusz Iwanowski i Jolanta Owczarczyk, niezależni producenci (Proceder). Scenariusz napisali Michał Kalicki, Krzysztof Tyszowiecki i Rafał Woś, reżyserią zajmie się Michał Węgrzyn, a zdjęciami jego brat - Wojciech Węgrzyn. To już trzecia wspólna produkcja braci w Global Studio.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia; możemy na nich zobaczyć metamorfozę Michała Koterskiego:

W przeprowadzonym kilka lat temu rankingu „najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski" – Gierek znalazł się wśród 5. najważniejszych osób XX wieku. Od 30 lat zbieram materiały do tego filmu. Jestem mu to winien. To będzie najważniejszy film w 2021 roku - mówi Janusz Iwanowski.

Gierek - premiera filmu przewidziana jest na 2021 rok i 20. rocznicę śmierci Edwarda Gierka.